Прокуратура отменила два уголовных дела против «Самолёта» менее чем через сутки после возбуждения — СК не предоставил доказательства мошенничества

По данным «Фонтанки», прокуроры отметили: «мошенничество» предполагает, что лицо умышленно вводит жертву в заблуждение и направляет её деньги на корыстные цели. Но дома построены, а надзорные органы уже вынесли решение о вводе в эксплуатацию. Вопрос сорванных сроков рассматривают в рамках гражданского судопроизводства.