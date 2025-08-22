Прокуратура отменила два уголовных дела против «Самолёта» менее чем через сутки после возбуждения — СК не предоставил доказательства мошенничества

И «не произвёл необходимый перечень процессуальных действий».21 августа 2025 года петербургское управление Следственного комитета сообщило о возбуждении двух уголовных дел из-за нарушения сроков сдачи жилых домов дольщикам ЖК «Новое Колпино» и ЖК «Курортный квартал».Комплексы возводит «СПб Реновация» из группы «Самолёт». По данным следствия, «лица из числа руководителей» застройщика и строительных компаний получили деньги от граждан, но не ввели дома в эксплуатацию в установленный срок.22 августа прокуратура признала преждевременными решения о возбуждении уголовных дел и отменила постановления, пишут «Фонтанка», «Интерфакс» и «РИА Новости». Она заключила, что признаков состава преступления нет, а действий, направленных на обман покупателей, «не совершалось».На момент возбуждения уголовного дела договорные обязательства исполнены более чем на 90% в части передачи квартир участникам долевого строительства.Остаток непереданных квартир незначителен и составляет менее 10% от общего жилого фонда.из заявления прокуратуры, цитата по «Интерфаксу»По данным «Фонтанки», прокуроры отметили: «мошенничество» предполагает, что лицо умышленно вводит жертву в заблуждение и направляет её деньги на корыстные цели. Но дома построены, а надзорные органы уже вынесли решение о вводе в эксплуатацию. Вопрос сорванных сроков рассматривают в рамках гражданского судопроизводства.Источник фото: «Новостройки Санкт-Петербурга»«Самолёт» — лидер по объёму текущего строительства в стране. В 2025 году группа потеснила ПИК, который занимал первое место пять лет. Акции группы на Мосбирже стоят 1210,5 рубля за штуку на 16:01 мск 22 августа 2025 года.#новости