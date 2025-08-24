Мобильные номера, которые россияне используют для регистрации и авторизации в сервисах госуслуг, начнут проверять на актуальность

А точнее — на «принадлежность пользователю».Если номер уже принадлежит другому человеку, его открепят от учётной записи, сообщает ТАСС со ссылкой на утверждённый правительством план. Будут ли уведомлять об этом владельцев аккаунтов — неизвестно.Ответственными назначили Минцифры, Минфин, МВД, Минэк, Роскомнадзор и ФСБ. Агентство пишет, что ведомства должны «выполнить задачу» к четвёртому кварталу 2026 года, но в чём именно она заключается и как скоро начнутся сами проверки, не уточняет.Правительство рассчитывает, что мера поможет в борьбе с мошенниками, которые пытаются получить доступ к чужим аккаунтам.Источник фото: «Интерфакс»#новости