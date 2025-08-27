Суд в Москве оштрафовал Twitch почти на 62 млн рублей за работу без филиала в России

Компания получила первый оборотный штраф.Источник: Getty ImagesТаганский районный суд Москвы привлёк Twitch к ответственности по ч.2 ст.13.49 КоАП — за неисполнение обязанностей, установленных законом России о деятельности иностранных лиц в интернете. Штраф — 61,747 млн рублей.Речь о законе, который обязывает иностранные компании с ежедневной аудиторией от 500 тысяч пользователей открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи.За нарушение грозит штраф от оборота — от 1/15 до 1/10 выручки компании, но не меньше 6 млн рублей. За повторный отказ — не меньше 10 млн рублей. А ещё — исключение из поиска, запрет на рекламу в России, запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка.В конце июня 2025 года сервис ввёл ограничение максимального качества стримов в России до 720p. При этом в компании заявили, что не собираются уходить из России.#новости #twitch