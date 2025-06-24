Twitch подтвердил ограничение качества стримов в России до 720p — ранее на это пожаловались пользователи

Компания сослалась на «оптимизацию затрат».Стриминговый сервис Twitch подтвердил редакции DTF ограничение максимального качества трансляций для зрителей из России до 720p.Ограничение ввели «в рамках оптимизации затрат». В компании объяснили, что Twitch необходимо продолжать поддерживать аудиторию по всему миру и при этом эффективно управлять расходами. В поддержке сервиса не уточнили, сколько продлится такое ограничение и затронуло ли оно какие-либо другие страны.Согласно отзывам россиян, на Twitch можно вернуть качество 1080p, если использовать прокси и другие методы, позволяющие менять виртуальное местоположение пользователя.В интернете также стали рекомендовать расширения для браузера, позволяющие продолжать смотреть трансляции в более высоком качестве. Насколько безопасно ими пользоваться, неясно.Весной 2025 года на Twitch впервые появились трансляции с качеством 1440p. Они стали доступны у избранных стримеров и только в некоторых странах. В России, странах ближнего зарубежья и Восточной Европы поддержка 1440p недоступна.dtf.ruРоссияне пожаловались на ограничение качества стримов на Twitch до 720p — Жизнь на DTF#twitch #новости