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Twitch подтвердил ограничение качества стримов в России до 720p — ранее на это пожаловались пользователи

Компания сослалась на «оптимизацию затрат».

Twitch подтвердил ограничение качества стримов в России до 720p — ранее на это пожаловались пользователи
  • Стриминговый сервис Twitch подтвердил редакции DTF ограничение максимального качества трансляций для зрителей из России до 720p.
  • Ограничение ввели «в рамках оптимизации затрат». В компании объяснили, что Twitch необходимо продолжать поддерживать аудиторию по всему миру и при этом эффективно управлять расходами. В поддержке сервиса не уточнили, сколько продлится такое ограничение и затронуло ли оно какие-либо другие страны.
  • Согласно отзывам россиян, на Twitch можно вернуть качество 1080p, если использовать прокси и другие методы, позволяющие менять виртуальное местоположение пользователя.
  • В интернете также стали рекомендовать расширения для браузера, позволяющие продолжать смотреть трансляции в более высоком качестве. Насколько безопасно ими пользоваться, неясно.
  • Весной 2025 года на Twitch впервые появились трансляции с качеством 1440p. Они стали доступны у избранных стримеров и только в некоторых странах. В России, странах ближнего зарубежья и Восточной Европы поддержка 1440p недоступна.
dtf.ru
Россияне пожаловались на ограничение качества стримов на Twitch до 720p — Жизнь на DTF

#twitch #новости

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