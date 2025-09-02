Бизнес попросил ввести отсрочку от призыва в армию для физиков и ИТ-специалистов с непрофильным образованием

Например, на каждых 50 профильных специалистов давать отсрочку одному непрофильному. «Цифровая экономика» (среди учредителей — «Сбер», «Яндекс», VK, «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», ВТБ, РЖД, Ozon, «Циан», «Авито» и другие) попросила внести поправки с список тех, кто работает в аккредитованных ИТ-компаниях и мог бы получить отсрочку от призыва в армию. Об этом пишет Forbes.Так организация отреагировала на проект постановления Минцифры, которое то опубликовало 17 июля 2025 года. Оно предлагает расширить список ИТ-специальностей за счёт «радиофизики», «статистики», «ядерной физики и технологии» .При этом ведомство предлагает убрать такие специальности, как «фундаментальная и прикладная физика», «криптография», «проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники» и «проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и система автоматизации кораблей и судов».«Цифровая экономика» в ответ предлагает вернуть «фундаментальную и прикладную физику», а также ввести отсрочку для сотрудников ИТ-компаний с непрофильной специализацией — из расчёта один такой человек на 50 профильных специалистов.Чтобы получить отсрочку, специалисты должны соответствовать нескольким критериям: возраст от 18 до 30 лет, российское гражданство, высшее образование по специальности из перечня, работа по трудовому договору, «нормальная» продолжительность рабочего дня (не больше 40 часов в неделю).Также сотрудник должен работать в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Сама компания должна быть аккредитована. При этом требования к стажу нет, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.#новости #ит