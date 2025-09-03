Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов руководителя издательства Individuum Дмитрия Протопопова

В мае 2025 года суд отправил его и ещё двух сотрудников издательства под домашний арест по делу об экстремизме.Источник: «Мастера» Внимание на дополнения в реестре Росфинмониторинга обратило ТАСС.В мае 2025 года издательство Individuum сообщило об обысках и задержании некоторых сотрудников. В СК заявили о расследовании дела об экстремизме: по версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое фигурантов из числа сотрудников ООО «Индивидуум принт» «из корыстных побуждений» издавали и продавали книги, «пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*».В ходе обысков изъяли более 1000 экземпляров, фигурантам предъявили обвинение. Суд в Москве отправил под домашний арест директора по продажам Individuum Павла Иванова, менеджера склада Артёма Вахляева и руководителя редакций Individuum и Popcorn Books Дмитрия Протопопова.В начале июля 2025 года «Ведомости» писали со ссылкой на знакомого с ходом процесса собеседника, что суд продлил домашний арест троим сотрудникам Popcorn Books и Individuum на четыре месяца.Individuum основали Алексей Докучаев и Михаил Врубель в 2015 году. Оно специализируется на «"приключенческом" нон-фикшне и визионерских художественных произведениях». В конце 2017 года 51% в Individuum выкупила Bookmate. Вместе компании основали Popcorn Books — издательство выпускало литературу, в которой поднимались «неудобные» темы.В 2023 году контроль в Popcorn Books получило «Эксмо», а позже — и в Individuum. В декабре 2022-го против Popcorn Books завели дело из-за «пропаганды ЛГБТ*». В апреле 2024-го его юрлицо ликвидировали. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Индивидуум принт» прекратило деятельность «путём реорганизации в форме присоединения» в декабре 2024-го.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости