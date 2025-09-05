Уголовное дело о даче взятки против сооснователя ИТ-интегратора IBS Сергея Мацоцкого прекратили

Его признали невиновным.Суд признал Мацоцкого непричастным к делу о взятке в особо крупном размере, пишет ТАСС.В июле 2025 года его заочно арестовали на два месяца. Причина — ч.5 ст.291 УК, дача взятки должностному лицу в особо крупном размере. Кроме того, Мацоцкого объявили в международный розыск.Мацоцкого обвиняли во взятке руководству подведомственной Федеральной налоговой службе структуре компании «Налог-сервис» за покровительство компании «Рубитех», писал «Интерфакс».Теперь и арест, и международный розыск отменены.Источник: АГН «Москва»Мацоцкий — сооснователь ИТ-интегратора IBS и бывший член совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома». В 2020 году предприниматель вышел из IBS и основал «ГС-Инвест», который управляет компаниями «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost и «Скала-P».По данным CNews, свои 47% в «ГС-Инвест» Мацоцкий продал ещё в 2023 году — менеджменту холдинга. #новости #ibs