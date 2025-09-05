Уголовное дело о даче взятки против сооснователя ИТ-интегратора IBS Сергея Мацоцкого прекратили

Мацоцкий — сооснователь ИТ-интегратора IBS и бывший член совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома». В 2020 году предприниматель вышел из IBS и основал «ГС-Инвест», который управляет компаниями «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost и «Скала-P».