Warner Bros. Discovery подала иск к Midjourney из-за генерации картинок с принадлежащими ей персонажами

С Бэтменом, Суперменом, Скуби-Ду и прочими.Якобы сгенерированные Midjourney изображения. Источник: Warner Bros. DiscoveryВ иске Warner Bros. Discovery утверждает, что Midjourney создала «бесчисленное» количество изображений и видео, нарушив авторские права на принадлежащих ей персонажей. По мнению компании, стартап «нагло использует её интеллектуальную собственность, как будто она принадлежит ему».Поэтому она обвиняет Midjourney в «создании, демонстрации и распространении» её интеллектуальной собственности при помощи «инструментов для генерации изображений и видео на основе ИИ».Источник: Warner Bros. DiscoveryИсточник: Warner Bros. DiscoveryКомпания утверждает, что Midjourney генерирует изображения, нарушающие авторские права, даже если в запросе не упоминается конкретный персонаж. Кроме того, она делает это умышленно — чтобы привлекать пользователей и извлекать прибыль, продвигая свою подписку.Например, она якобы создала картинку с Суперменом, Бэтменом и Флэшем в ответ на запрос «битва супергероев из комиксов».Якобы сгенерированная Midjourney «битва супергероев». Источник: Warner Bros. DiscoveryWarner Bros. Discovery требует возместить ущерб, связанный с предполагаемым нарушением авторских прав, а также запретить Midjourney копировать, демонстрировать или распространять её интеллектуальную собственность.Аналогичные иски к Midjourney подали Disney и Universal.