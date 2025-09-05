Популярное
Евгения Евсеева
Право

Warner Bros. Discovery подала иск к Midjourney из-за генерации картинок с принадлежащими ей персонажами

С Бэтменом, Суперменом, Скуби-Ду и прочими.

Якобы сгенерированные Midjourney изображения. Источник: Warner Bros. Discovery
  • В иске Warner Bros. Discovery утверждает, что Midjourney создала «бесчисленное» количество изображений и видео, нарушив авторские права на принадлежащих ей персонажей. По мнению компании, стартап «нагло использует её интеллектуальную собственность, как будто она принадлежит ему».
  • Поэтому она обвиняет Midjourney в «создании, демонстрации и распространении» её интеллектуальной собственности при помощи «инструментов для генерации изображений и видео на основе ИИ».
Источник: Warner Bros. Discovery
Источник: Warner Bros. Discovery
Источник: Warner Bros. Discovery
Источник: Warner Bros. Discovery
  • Компания утверждает, что Midjourney генерирует изображения, нарушающие авторские права, даже если в запросе не упоминается конкретный персонаж. Кроме того, она делает это умышленно — чтобы привлекать пользователей и извлекать прибыль, продвигая свою подписку.
  • Например, она якобы создала картинку с Суперменом, Бэтменом и Флэшем в ответ на запрос «битва супергероев из комиксов».
Якобы сгенерированная Midjourney «битва супергероев». Источник: Warner Bros. Discovery
  • Warner Bros. Discovery требует возместить ущерб, связанный с предполагаемым нарушением авторских прав, а также запретить Midjourney копировать, демонстрировать или распространять её интеллектуальную собственность.
  • Аналогичные иски к Midjourney подали Disney и Universal.

#новости #midjourney #warnerbrosdiscovery

