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Полина Лааксо
Midjourney

Disney и Universal подали в суд на Midjourney из-за возможности создавать персонажей, похожих на героев из «Симпсонов», «Шрека», «Истории игрушек», «Тачек», «Звёздных войн» и других картин

Разработчика генератора изображений обвиняют в нарушении авторских прав.

  • Walt Disney, а также Comcast, владеющая Universal, обращались к Midjourney с письменными требованиями ограничить генерации, но та «игнорировала» запросы. Теперь они просят суд взыскать с компании по $150 тысяч за «каждое нарушение» и запретить ей выпускать свой будущий видеогенератор «без надлежащих мер защиты авторских прав».
  • По словам NYT, Disney и Universal — первые крупные киностудии в Голливуде, обратившиеся в суд с такими исками. Они «позитивно» смотрят на ответственное использование нейросетей в качестве вспомогательных инструментов, но «пиратство есть пиратство». Контент, нарушающий авторские права, не следует оправдывать — независимо от того, с помощью каких технологий его создавали, считают истцы.
Примеры генераций из иска — здесь и далее
Примеры генераций из иска — здесь и далее
Слева — генерация. Справа — оригинал
Слева — генерация. Справа — оригинал
Слева — генерация. Справа — оригинал
Слева — генерация. Справа — оригинал
Слева — генерация. Справа — оригинал
Слева — генерация. Справа — оригинал
  • После выхода нового генератора изображений в GPT-4o аудитория в соцсетях начала делиться картинками в стиле японский студии Studio Ghibli.
  • Юристы тогда объясняли: стиль не охраняется авторским правом, так что формально компания не нарушает закон. Но её глава Сэм Альтман говорил, что даже за такие генерации художники могли бы получать отчисления — если бы разрешили использовать свой стиль.
Ася Карпова
AI
Художников нанимают «стирать улики»: как голливудские студии используют нейросети, но «скрывают это»

Пересказ материала журналиста New York Magazine и Vulture, побывавшего на открытии ИИ-киностудии Asteria.

Студия Toonstar использовала нейросети для создания мультфильма «Стивен и Паркер». Источник: The New York Times

#новости #midjourney

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