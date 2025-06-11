Disney и Universal подали в суд на Midjourney из-за возможности создавать персонажей, похожих на героев из «Симпсонов», «Шрека», «Истории игрушек», «Тачек», «Звёздных войн» и других картин

Разработчика генератора изображений обвиняют в нарушении авторских прав.Walt Disney, а также Comcast, владеющая Universal, обращались к Midjourney с письменными требованиями ограничить генерации, но та «игнорировала» запросы. Теперь они просят суд взыскать с компании по $150 тысяч за «каждое нарушение» и запретить ей выпускать свой будущий видеогенератор «без надлежащих мер защиты авторских прав».По словам NYT, Disney и Universal — первые крупные киностудии в Голливуде, обратившиеся в суд с такими исками. Они «позитивно» смотрят на ответственное использование нейросетей в качестве вспомогательных инструментов, но «пиратство есть пиратство». Контент, нарушающий авторские права, не следует оправдывать — независимо от того, с помощью каких технологий его создавали, считают истцы.Примеры генераций из иска — здесь и далееСлева — генерация. Справа — оригиналСлева — генерация. Справа — оригиналСлева — генерация. Справа — оригиналПосле выхода нового генератора изображений в GPT-4o аудитория в соцсетях начала делиться картинками в стиле японский студии Studio Ghibli.Юристы тогда объясняли: стиль не охраняется авторским правом, так что формально компания не нарушает закон. Но её глава Сэм Альтман говорил, что даже за такие генерации художники могли бы получать отчисления — если бы разрешили использовать свой стиль.Ася КарповаAI5 июняХудожников нанимают «стирать улики»: как голливудские студии используют нейросети, но «скрывают это» Пересказ материала журналиста New York Magazine и Vulture, побывавшего на открытии ИИ-киностудии Asteria.#новости #midjourney