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Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI добавила в GPT‑4o «свой самый продвинутый» генератор изображений

Пользователи смогут создавать не только красивые, но и «практичные» картинки вроде графиков и плакатов, считает компания.

  • Генерация изображений в GPT‑4o отличается точной визуализацией текста и выполнением промптов, отметила компания. Модель использует базу знаний и контекст из чата — картинки и текст.
  • Например, при генерации персонажа для видеоигры его внешний вид будет оставаться неизменным, сколько бы правок не внёс пользователь.
Источник здесь и далее: OpenAI
Источник здесь и далее: OpenAI
  • Модель может обрабатывать до 10-20 различных объектов в одном изображении. Она также анализирует загруженные пользователем картинки и учитывает их в будущих генерациях.
OpenAI добавила в GPT‑4o «свой самый продвинутый» генератор изображений
OpenAI добавила в GPT‑4o «свой самый продвинутый» генератор изображений
OpenAI добавила в GPT‑4o «свой самый продвинутый» генератор изображений
  • Поскольку модель создаёт «более детальные изображения», генерация занимает больше времени, часто до минуты.
  • OpenAI отметила, что модель не всегда работает идеально. Например, иногда она может обрезать вытянутые изображения, некорректно визуализировать что-то, если картинка предполагает большое количество объектов (например, таблицу Менделеева), или галлюцинировать при использовании не латинских букв.
  • Генерация изображений 4o будет доступна в Sora, а также всем пользователям ChatGPT, в том числе бесплатным. Доступ к нейросети для генерации изображений DALL-E останется через отдельный DALL-E GPT.
OpenAI добавила в GPT‑4o «свой самый продвинутый» генератор изображений
OpenAI добавила в GPT‑4o «свой самый продвинутый» генератор изображений
OpenAI добавила в GPT‑4o «свой самый продвинутый» генератор изображений
OpenAI добавила в GPT‑4o «свой самый продвинутый» генератор изображений
OpenAI добавила в GPT‑4o «свой самый продвинутый» генератор изображений
OpenAI добавила в GPT‑4o «свой самый продвинутый» генератор изображений

#новости #openai

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6 комментариев