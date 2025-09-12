Участники книжного рынка попросили ввести ответственность за содействие пиратству для хостинг-провайдеров, рекламных площадок и операторов платежей — РБК

А также упростить процедуру блокировки пиратских сайтов.Фото «Ъ» Ущерб книжной отрасли от деятельности пиратов составляет 4 млрд рублей в год, говорится в аналитической записке, которую направили в Госдуму Российский книжный союз и Ассоциация по защите авторских прав в интернете. С её содержанием ознакомилось РБК.Пираты активно применяют методы обхода блокировок — редирект и создание «зеркал». Они также избегают получения судебных решений о блокировке, меняя сетевые адреса своих ресурсов, а поисковики «способствуют» быстрой индексации новых сайтов.Действующую систему блокировки сайтов участники рынка называют «громоздкой и неэффективной». Для постоянной блокировки нужно выиграть два суда против одного домена — на это уходит от шести до восьми месяцев. Но если сайт меняет поддомен или создаёт «зеркало» во время первого процесса, подать второй иск становится «практически невозможно».Чтобы усилить борьбу с пиратами, отрасль предлагает ввести в Гражданский кодекс ответственность за содействие пиратству, которая будет распространяться на хостинг-провайдеров, регистраторов доменных имён, рекламные площадки и операторов платежей.Их должны обязать раскрывать идентифицирующую информацию об администраторах пиратских ресурсов, а за игнорирование требований правообладателей привлекать к солидарной имущественной ответственности, считают авторы инициативы.Кроме того, участники рынка предлагают упростить процедуру блокировки пиратских сайтов: вводить ограничения на период судебного разбирательства, а также разрешить постоянную блокировку в рамках одного судебного процесса вместо двух.Около 10% книжного рынка сегодня занимают пиратские ресурсы, отмечает президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. По его словам, такая ситуация «дестимулирует» создание новых произведений. Проблема затрагивает не только книги — другие креативные индустрии тоже готовы поддерживать меры по борьбе с пиратством, добавляет он.#новости #книги