В Госдуме начали разрабатывать законопроект, который ограничит долю иностранцев в рекламных компаниях

До 20%.Источник: «Яндекс Карты»О разработке законопроекта рассказал первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, пишет «Коммерсантъ». Его хотят принять до конца нынешнего созыва Госдумы — он продлится до конца сентября 2026 года.Деталей он не раскрыл, но документ будет аналогичен закону об аналитических компаниях, который запрещает иностранцам владеть более 20% в подобных фирмах, а также проводить исследования, если доля выше. Его приняли в июле 2025 года.Горелкин был инициатором законов об ограничении иностранного владения в «значимых интернет-компаниях» (в ответ «Яндексу» пришлось создать специальный фонд и передать ему часть управленческих функций), а также в онлайн-кинотеатрах, сервисах объявлений, новостных агрегаторах и аналитических фирмах.#новости