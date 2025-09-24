Популярное
Евгения Евсеева
Право

В Госдуме начали разрабатывать законопроект, который ограничит долю иностранцев в рекламных компаниях

До 20%.

Источник: «Яндекс Карты»
  • О разработке законопроекта рассказал первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, пишет «Коммерсантъ». Его хотят принять до конца нынешнего созыва Госдумы — он продлится до конца сентября 2026 года.
  • Деталей он не раскрыл, но документ будет аналогичен закону об аналитических компаниях, который запрещает иностранцам владеть более 20% в подобных фирмах, а также проводить исследования, если доля выше. Его приняли в июле 2025 года.
  • Горелкин был инициатором законов об ограничении иностранного владения в «значимых интернет-компаниях» (в ответ «Яндексу» пришлось создать специальный фонд и передать ему часть управленческих функций), а также в онлайн-кинотеатрах, сервисах объявлений, новостных агрегаторах и аналитических фирмах.

