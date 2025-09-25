Популярное
Amazon выплатит $2,5 млрд по иску от регулятора — компания «вынуждала» подписываться на Prime и затрудняла отписку

$1 млрд — штраф. $1,5 млрд разделят между 35 млн «пострадавших».

Источник фото: Reuters
Источник фото: Reuters
  • Выплата $2,5 млрд позволит Amazon урегулировать иск, который Федеральная торговая комиссия США подала ещё в 2023 году.
  • По мнению регулятора, Amazon «осознанно вынуждала миллионы клиентов» подписываться на свой платный сервис Prime: за $139 в год или $15 в месяц пользователь получает доступ к скидкам на маркетплейсе, бесплатной доставке, видеостримингу и прочим преимуществам и услугам. Bloomberg отмечает, что владельцы подписки покупают чаще и тратят больше, чем клиенты без неё.
  • Соглашение с регулятором требует от корпорации в ясной форме раскрывать условия подписки и размещать их на видном месте, запрашивать согласие перед списанием денег и обеспечивать простой способ отменить подписку.
  • По словам CNBC, это одно из крупнейших взысканий в истории Федеральной торговой комиссии США, при этом для Amazon $2,5 млрд — это примерно 0,1% от рыночной капитализации.

#amazon #новости

