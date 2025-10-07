В Беларуси заочно приговорили к 13 годам колонии сооснователя Wargaming Николая Кацелапова

Минский городской суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 2,1 млн белорусских рублей (57,1 млн российских рублей), сообщил правозащитный центр «Весна».

Кацелапова признали виновным про трём статьям — о финансировании «экстремизма» (в том числе повторном) и финансировании «терроризма».

В январе 2023 года его внесли в список «террористов» за «финансирование террористической деятельности». Какой именно — не уточнялось.

Кацелапов — директор по развитию бизнеса Wargaming, сооснователь и совладелец компании (по данным на 2015 год, ему принадлежит 17% Wargaming).



Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси в начале апреля 2022 года. В середине июня компания сообщила, что вместо закрывшихся подразделений в этих странах откроет офисы в Польше и Сербии.

В июле Wargaming продала бизнес в России и Беларуси предпринимателю Малику Хатажаеву. Управлять проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz стала петербургская студия «Леста».

После этого в Беларуси компанию внесли в список юрлиц с «акционерами из недружественных стран».