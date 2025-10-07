В Беларуси заочно приговорили к 13 годам колонии сооснователя Wargaming Николая Кацелапова

- Минский городской суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 2,1 млн белорусских рублей (57,1 млн российских рублей), сообщил правозащитный центр «Весна».
- Кацелапова признали виновным про трём статьям — о финансировании «экстремизма» (в том числе повторном) и финансировании «терроризма».
- В январе 2023 года его внесли в список «террористов» за «финансирование террористической деятельности». Какой именно — не уточнялось.
- Кацелапов — директор по развитию бизнеса Wargaming, сооснователь и совладелец компании (по данным на 2015 год, ему принадлежит 17% Wargaming).
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси в начале апреля 2022 года. В середине июня компания сообщила, что вместо закрывшихся подразделений в этих странах откроет офисы в Польше и Сербии.
В июле Wargaming продала бизнес в России и Беларуси предпринимателю Малику Хатажаеву. Управлять проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz стала петербургская студия «Леста».
После этого в Беларуси компанию внесли в список юрлиц с «акционерами из недружественных стран».
В июне 2025 года суд запретил деятельность юрлиц «Лесты» и обратил их в доход государства. «Объединение», состоящее из владельца «Лесты» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, признали экстремистским и запретили его деятельность