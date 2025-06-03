Суд запретил деятельность «Леста Игры» и обратил её активы в доход государства

По иску Генпрокуратуры.Источник: «Яндекс Карты»Таганский райсуд Москвы постановил запретить деятельность ООО «Леста», ООО «Леста геймс эдженси» и ООО «Леста геймс Москва» и обратить 100% долей этих юрлиц в доход России, пишет ТАСС.«Объединение», состоящее из владельца «Лесты» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, признали экстремистским и запретили его деятельность, добавляет «Ъ». Как уточняет ТАСС из зала суда, теперь есть основание для включения издателя видеоигр в реестр экстремистов и террористов.«Леста» — петербургская студия, которая управляет в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. До 2022 года она входила в состав издателя Wargaming. Последний продал бизнес в России и Беларуси.Почему судья принял такое решение, сказать нельзя — дело рассматривалось в закрытом режиме, отмечает автор The Edinorog Дмитрий Филонов. Заседание продлилось почти шесть часов. Источник ТАСС уточнил, что решение по делу не распространяется на саму группу компаний, её контрагентов и клиентов, включая пользователей игр. При этом Хатажаев и Кислый «больше не имеют прав на группу компаний “Леста”», добавил источник.Адвокат Хатажаева Роман Макаров заявил «Осторожно, новости», что не согласен с решением суда и будет его обжаловать. По его словам, адвокаты пока не очень понимают, приведёт ли запрет компании к ограничениям на распространение их игр в России.В своём Telegram-канале «Леста Игры» отметила, что её бизнес «прозрачен». Компания «обеспечивает рабочими местами более 2200 специалистов», поддерживает киберспорт и образование, занимается разработкой ПО для замещения иностранных продуктов и инвестирует «значительную часть» прибыли в экономику России.Суд арестовал юрлица «Леста Игры» по требованию Генпрокуратуры в апреле 2025 года. Ведомство просило изъять 100% компании в доход государства и запретить в России «объединение» Хатажаева и Кислого. DTFПраво1 мая«Мы честные люди, бьёмся за своё имя и индустрию»: глава российской студии «Леста Игры» прокомментировал арест активов По его словам, если суд удовлетворит требования Генпрокуратуры, компания перейдёт в собственность Росимущества.#новости #леста