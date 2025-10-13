Мосгорсуд смягчил приговор инфоблогеру Елене Блиновской с пяти до 4,5 лет лишения свободы

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Защита Блиновской также просила отсрочить исполнение наказания до момента, когда её младшей дочери исполнится 14 лет, отмечает РБК. Однако суд отказал.

Елена Блиновская — организатор психологических тренингов, в частности, «Марафона желаний». По частным оценкам, её курсы прошли свыше 300 тысяч человек.



Блогершу задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса и уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей, из которых «незаконно легализовала» более 700 млн рублей вместе с мужем.