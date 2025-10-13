Популярное
Артур Томилко
Право

Мосгорсуд смягчил приговор инфоблогеру Елене Блиновской с пяти до 4,5 лет лишения свободы

Её должны освободить из СИЗО «в ближайшее время».

Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

  • Защита Блиновской также просила отсрочить исполнение наказания до момента, когда её младшей дочери исполнится 14 лет, отмечает РБК. Однако суд отказал.

  • Елена Блиновская — организатор психологических тренингов, в частности, «Марафона желаний». По частным оценкам, её курсы прошли свыше 300 тысяч человек.

  • Блогершу задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса и уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей, из которых «незаконно легализовала» более 700 млн рублей вместе с мужем.

  • В мае 2025 года суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии и штрафу в 1 млн рублей, а также на четыре года запретил ей заниматься коммерческой деятельностью и удовлетворил гражданский иск на 587 млн рублей.

