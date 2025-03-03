Суд приговорил инфоблогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии и штрафу в 1 млн рублей

Также суд на четыре года запретил ей заниматься коммерческои деятельностью и удовлетворил гражданский иск на 587 млн рублей.Савёловский суд Москвы признал Елену Блиновскую виновной по ч.2 ст.198 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.4 ст.174.1, п.«б», (отмывание денег или иного имущества, приобретённых в результате преступления) и ч.1 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей).Суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Как передаёт РБК, Блиновскую также обязали выплатить штраф в 1 млн рублей и запретили заниматься коммерческои деятельностью на четыре года.Гособвинение просило суд отправить «королеву марафонов» в колонию общего режима, назначить ей штраф в 1,5 млн рублей и лишить её права заниматься коммерческой деятельностью на пять лет. Блиновская просила отсрочить отбывание наказания из-за наличия несовершеннолетних детей.В рамках вынесения приговора суд также удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей, пишет ТАСС. Имущество Блиновской обратили в доход государства.Защита блогера примет решение по вопросу об обжаловании приговора на неделе с 10 марта 2025 года, пишет ТАСС. Агентство уточняет со ссылкой на суд, что Блиновская, находясь под стражей и домашним арестом во время предварительного следствия и судебного процесса, уже отбыла около двух лет от срока своего наказания.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса и уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей, из которых «незаконно легализовала» более 700 млн рублей вместе с мужем.Елена Блиновская — организатор психологических тренингов, в частности, «Марафона желаний». По частным оценкам, её курсы прошли свыше 300 тысяч человек.Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы#новости