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Полина Лааксо
Деньги

Прокуратура попросила приговорить инфоблогера Елену Блиновскую к шести годам тюрьмы

Она проходит по делу о неуплате налогов, отмывании денег и неправомерном обороте платёжных средств.

  • Гособвинение призвало суд отправить «королеву марафонов» в колонию общего режима, назначить ей штраф в 1,5 млн рублей и лишить её права заниматься коммерческой деятельностью на пять лет.
  • Помимо этого, попросило конфисковать арестованное имущество Блиновской и её супруга: деньги, более 50 земельных участков, здания, помещения, машиноместа, а также автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus (на «Авто.ру» новые машины этих марок стоят по несколько десятков миллионов рублей).
  • Сумму исковых требований снизили с 918 млн до 587 млн рублей, так как инфоблогер частично погасила долги по налогам.
  • Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала посадили под домашний арест, а потом отправили в СИЗО из-за нарушений. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса и скрывала доходы, не уплатив 918 млн рублей в виде налогов. Свыше 700 млн рублей из них она «незаконно легализовала» вместе с мужем.
  • Блогер полностью признала вину, но говорила, что не знала о дроблении, потому что документами занимались помощники. Прокуратура доводам не верит.

Действительно ли Блиновская была лишь феей и селебрити, работа которой заключалась лишь в написании марафонов? Мы уверены, что нет.

прокурор, цитата по «РИА Новости» с заседания суда
Блиновская. Источник фото: «АГН Москва»
Блиновская. Источник фото: «АГН Москва»
  • Елена Блиновская — организатор психологических тренингов, в частности, «Марафона желаний». По частным оценкам, её курсы прошли свыше 300 тысяч человек. На старте в 2015 году пакет с личным кураторством стоил 2000 рублей. Позже цены доходили до 300 тысяч рублей.
  • Блогер заявляла, что выполнение разных заданий приблизит участников к исполнению желаний «уже во время марафона». Среди заданий: избавиться от старых вещей; почистить фото в телефоне; представить, что мечта уже сбылась; помедитировать; записать страхи с указанием «Это только мой страх».
  • Участников, которые публично ругали марафоны за «воду» и «минимум обратной связи», блокировали без возврата денег, пишут «РИА Новости». А Блиновская при этом «за все годы карьеры» могла заработать «несколько миллиардов рублей».

Марафон обязательно начинается в первые лунные сутки. Как уверяет Блиновская, менять свою жизнь можно только с новым лунным циклом, иначе не получится. Про влияние звёзд на позитивные события в жизни блогер рассказывала и в своих соцсетях. Например, предлагала переводить ей деньги в определённые моменты времени, когда планеты выстроились каким-то особым образом, и это тоже якобы способствует исполнению желаний. Причём не её, а отправителей денег.

Ольга Карасёва, журналист

#инфоблогеры #новости

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64 комментария
Андрей Репин

Почему новость в разделе «деньги», а не «пиздеж»

11
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Полина Лааксо
Автор

Андрей, вам нужно избавиться от негативных установок

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Владимир Бычко

Если я всё правильно понял, её обвиняют не в пиздеже, не в мракобесии, а в уклонении от уплаты налогов.

Пиздеть и мракобесить — часть нашей жизни, нашего курса, нашей внутренней политики.

5
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Ребят это не поможет. Она запустит в небо шарик с желанием и все. Суд простит, деньги вернут.
_
Так в ее курсе написано

18
1
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Ефим Т.

Удивительно другое - как 300 тысяч человек повелись на эту чушь про "представь, что мечта сбылась" и "почисти фотки в телефоне"? За 300к рублей? На эти деньги можно год нормального психотерапевта посещать или бизнес-тренинги у реальных предпринимателей. Схема дробления довольно примитивная. В наше время любой предприниматель знает, что налоговая такие схемы щёлкает как орешки. "Не знала, документами занимались помощники" - классика жанра, конечно))

10
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Алексей Иванов

Да не, там 10k был ценник на 99% марафонов. Я и сам проходил даже.
Чисто для интереса, пощупать так сказать. Вредного там ничего нет, такой вайб «около-психологии».
Задания со смыслом.
В целом ваши вопросы очень дотошно раскрыты в интервью Собчак.
Ксюша ее буквально выпотрошила.

4
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Борис

А вам не удивительно, что еще больше людей перечисляют деньги мошенникам и даже совершают по их указаниями тяжкие уголовные преступления.

2
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