Прокуратура попросила приговорить инфоблогера Елену Блиновскую к шести годам тюрьмы

Марафон обязательно начинается в первые лунные сутки. Как уверяет Блиновская, менять свою жизнь можно только с новым лунным циклом, иначе не получится. Про влияние звёзд на позитивные события в жизни блогер рассказывала и в своих соцсетях. Например, предлагала переводить ей деньги в определённые моменты времени, когда планеты выстроились каким-то особым образом, и это тоже якобы способствует исполнению желаний. Причём не её, а отправителей денег.