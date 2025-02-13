Прокуратура попросила приговорить инфоблогера Елену Блиновскую к шести годам тюрьмы

Марафон обязательно начинается в первые лунные сутки. Как уверяет Блиновская, менять свою жизнь можно только с новым лунным циклом, иначе не получится. Про влияние звёзд на позитивные события в жизни блогер рассказывала и в своих соцсетях. Например, предлагала переводить ей деньги в определённые моменты времени, когда планеты выстроились каким-то особым образом, и это тоже якобы способствует исполнению желаний. Причём не её, а отправителей денег.
Почему новость в разделе «деньги», а не «пиздеж»
Андрей, вам нужно избавиться от негативных установок
Если я всё правильно понял, её обвиняют не в пиздеже, не в мракобесии, а в уклонении от уплаты налогов.
Пиздеть и мракобесить — часть нашей жизни, нашего курса, нашей внутренней политики.
Ребят это не поможет. Она запустит в небо шарик с желанием и все. Суд простит, деньги вернут.
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Так в ее курсе написано
Удивительно другое - как 300 тысяч человек повелись на эту чушь про "представь, что мечта сбылась" и "почисти фотки в телефоне"? За 300к рублей? На эти деньги можно год нормального психотерапевта посещать или бизнес-тренинги у реальных предпринимателей. Схема дробления довольно примитивная. В наше время любой предприниматель знает, что налоговая такие схемы щёлкает как орешки. "Не знала, документами занимались помощники" - классика жанра, конечно))
Да не, там 10k был ценник на 99% марафонов. Я и сам проходил даже.
Чисто для интереса, пощупать так сказать. Вредного там ничего нет, такой вайб «около-психологии».
Задания со смыслом.
В целом ваши вопросы очень дотошно раскрыты в интервью Собчак.
Ксюша ее буквально выпотрошила.
А вам не удивительно, что еще больше людей перечисляют деньги мошенникам и даже совершают по их указаниями тяжкие уголовные преступления.