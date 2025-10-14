Популярное
Артур Томилко
Право

Китай ввёл экспортные ограничения против своего производителя микросхем Nexperia из-за передачи нидерландского подразделения компании под внешнее управление

Решение должно помешать Нидерландам сохранить доступ к чипам.

  • Министерство коммерции КНР запретило Nexperia China и её субподрядчикам вывозить за рубеж часть компонентов, пишет Bloomberg.
  • Мера стала ответом на решение Нидерландов передать местное подразделение компании под внешнее управление и отстранить от работы гендиректора Nexperia Чжан Сюэчжэна.

  • В Нидерландах принятые меры объясняли «сигналами об острых проблемах в компании», которые угрожают сохранению «важнейших технологических компетенций» на территории ЕС. Представители Nexperia называли это «чрезмерным вмешательством, продиктованным геополитическими предубеждениями».

  • Nexperia с 2019 года принадлежит китайской Wingtech. Она специализируется на производстве микросхем для автомобильной и потребительской электроники. У компании есть

    заводы в китайской провинции Гуандун, а также в Германии, Великобритании, Малайзии и на Филиппинах.

Артур Томилко
Право
ЕС рассматривает возможность обязать иностранные компании делиться технологиями и локализовывать производство для работы на местном рынке — Bloomberg

Меры затронут в основном китайских производителей автомобилей и аккумуляторов, говорит один из собеседников агентства.

Салон китайского BYD в Будапеште

