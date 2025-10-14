Китай ввёл экспортные ограничения против своего производителя микросхем Nexperia из-за передачи нидерландского подразделения компании под внешнее управление

Решение должно помешать Нидерландам сохранить доступ к чипам. Министерство коммерции КНР запретило Nexperia China и её субподрядчикам вывозить за рубеж часть компонентов, пишет Bloomberg.Мера стала ответом на решение Нидерландов передать местное подразделение компании под внешнее управление и отстранить от работы гендиректора Nexperia Чжан Сюэчжэна.В Нидерландах принятые меры объясняли «сигналами об острых проблемах в компании», которые угрожают сохранению «важнейших технологических компетенций» на территории ЕС. Представители Nexperia называли это «чрезмерным вмешательством, продиктованным геополитическими предубеждениями».Nexperia с 2019 года принадлежит китайской Wingtech. Она специализируется на производстве микросхем для автомобильной и потребительской электроники. У компании есть заводы в китайской провинции Гуандун, а также в Германии, Великобритании, Малайзии и на Филиппинах.Артур ТомилкоПраво4чЕС рассматривает возможность обязать иностранные компании делиться технологиями и локализовывать производство для работы на местном рынке — Bloomberg Меры затронут в основном китайских производителей автомобилей и аккумуляторов, говорит один из собеседников агентства. #новости