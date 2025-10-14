Китай ввёл экспортные ограничения против своего производителя микросхем Nexperia из-за передачи нидерландского подразделения компании под внешнее управление

В Нидерландах принятые меры объясняли «сигналами об острых проблемах в компании», которые угрожают сохранению «важнейших технологических компетенций» на территории ЕС. Представители Nexperia называли это «чрезмерным вмешательством, продиктованным геополитическими предубеждениями».

Nexperia с 2019 года принадлежит китайской Wingtech. Она специализируется на производстве микросхем для автомобильной и потребительской электроники. У компании есть

заводы в китайской провинции Гуандун, а также в Германии, Великобритании, Малайзии и на Филиппинах.