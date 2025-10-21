Популярное
Таня Боброва
Право

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов блогера Илью Варламова

В августе 2025 года суд заочно приговорил его к восьми годам колонии.

Источник: YouTube-канал Варламова
  • Внимание на дополнения в реестре Росфинмониторинга обратило ТАСС. Кроме Варламова список пополнила журналистка «Дождя» (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Анна Монгайт.
  • И Варламов, и Монгайт уже признаны иноагентами в России.
  • В августе 2025 года суд в Москве заочно приговорил Варламова к восьми годам колонии за распространение «фейков» об армии и уклонение от иноагентских обязанностей. Блогер проживает не в России, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
  • Монгайт заочно приговорили к пяти годам за «фейки» в октябре 2025-го. Она также живёт за границей и объявлена в международный розыск.

#новости

