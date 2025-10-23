Обвинение запросило для Аяза Шабутдинова восемь лет колонии по делу о мошенничестве

Приговор пока не вынесли.Источник: «Известия»Прокурор запросила восемь лет лишения свободы и штраф в 15 млн рублей для блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, пишет ТАСС. А кроме того — запретить ему на пять лет заниматься деятельностью, связанной с образованием.Шабутдинова обвиняют в 113 эпизодах преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК, — это мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц. По словам адвоката, Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим по делу.Блогера задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится».В декабре московская прокуратура арестовала 28 счетов по делу — самого Шабутдинова и его возможного соучастника, Василия Алексеева (объявлен в розыск и заочно арестован). В апреле 2024 года суд наложил арест ещё на часть активов бизнесмена.В начале апреля 2025 года Шабутдинов признал вину в мошенничестве, написав об этом в Telegram-канале. Он сообщил, что раскаивается и готов «упорно работать над восстановлением доверия», а также попросил прощения. Адвокат подтвердил признание вины его подзащитным.Евгения ЕвсееваПраво5 маяАяз Шабутдинов полностью признал в суде вину по делу о мошенничестве До этого он признавал вину в своём Telegram-канале.#новости #аязшабудтинов