Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве — но пока не в суде

Последние полтора года стали для меня временем глубоких размышлений и переоценки ценностей.

Я годами учил людей: «Дело во мне» — бери ответственность за свою жизнь и за результат, который получаешь. Но когда настал мой черёд, моя первая реакция была: «Это несправедливо».

У меня было много времени подумать над тем, какие ошибки я совершил и не хочу повторить.

Я считал, что каждый может стать предпринимателем, и этому учил. Но практика показала, что этот путь не для всех.

При этом мы продавали наши курсы агрессивно, всем без разбора. А сама реклама звучала как чудо-таблетка.

Есть много факторов, от которых зависит успех бизнеса. И обучение — важный элемент. Но мы делали слишком сильный акцент на обучении продажам, а не на комплексной системе знаний.

Создавал не те ценности, говоря, что бизнес поможет жить красивой жизнью, забывая, что бизнес — это прежде всего довольные клиенты, развитие инфраструктуры, служение людям, а не демонстрация богатства.