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Евгения Евсеева
Право

Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве — но пока не в суде

Он сообщил об этом в своём Telegram-канале.

Обновлено в 15:49 мск. Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве, подтвердил его адвокат. Инфоблогер возместит ущерб потерпевшим.

Источник: Telegram-канал Аяза Шабутдинова
Источник: Telegram-канал Аяза Шабутдинова

  • «Моя изначальная миссия — помогать людям развивать предпринимательские навыки — была искренней. Но методы, которыми я пользовался, нуждаются в пересмотре», — написал Шабутдинов.

  • Он заявил, что признаёт свою вину, раскаивается и готов «упорно работать над восстановлением доверия», а также попросил прощения у всех, у кого возникли «неоправданные ожидания относительно образовательной ценности» его программ.
  • Кроме того, Шабутдинов отметил, что у него никогда «не было злых намерений», но он создавал «не те ценности, говоря, что бизнес поможет жить красивой жизнью». Его команда продавала курсы «агрессивно, всем без разбора», а реклама «звучала как чудо-таблетка».

Последние полтора года стали для меня временем глубоких размышлений и переоценки ценностей.

Я годами учил людей: «Дело во мне» — бери ответственность за свою жизнь и за результат, который получаешь. Но когда настал мой черёд, моя первая реакция была: «Это несправедливо».

У меня было много времени подумать над тем, какие ошибки я совершил и не хочу повторить.

Я считал, что каждый может стать предпринимателем, и этому учил. Но практика показала, что этот путь не для всех.

При этом мы продавали наши курсы агрессивно, всем без разбора. А сама реклама звучала как чудо-таблетка.

Есть много факторов, от которых зависит успех бизнеса. И обучение — важный элемент. Но мы делали слишком сильный акцент на обучении продажам, а не на комплексной системе знаний.

Создавал не те ценности, говоря, что бизнес поможет жить красивой жизнью, забывая, что бизнес — это прежде всего довольные клиенты, развитие инфраструктуры, служение людям, а не демонстрация богатства.

Аяз Шабутдинов
  • Основателя «Like Центра» Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится». Он находится в СИЗО — до 12 августа 2025 года.
  • В декабре московская прокуратура арестовала 28 счетов по делу — самого Шабутдинова и его возможного соучастника, Василия Алексеева (объявлен в розыск и заочно арестован). В апреле 2024 года суд наложил арест ещё на часть активов бизнесмена.
  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что арест инфоблогера — «чрезмерная мера», на которую следствие пошло «без экспертных заключений». Защита говорила: «авторитетные исследователи» провели экспертизу курсов и установили, что те «соответствовали стандартам дополнительного образования и имели высокую образовательную ценность».
  • Сам Шабутдинов назвал дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям», а позже объявил о запуске нового инфокурса прямиком из СИЗО — «без work hard» и «ущерба для себя и мира».
Евгения Евсеева
Право
«Создал преступную группу и координировал действия соучастников»: прокуратура утвердила обвинение для Аяза Шабутдинова

В уголовном деле 280 томов, их направят в суд.

Источник фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

#новости #аязшабутдинов

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