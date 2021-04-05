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Путин подписал закон о налоговом вычете за занятия в фитнес-клубах и спортзалах Статьи редакции
Вычет будет предоставляться на сумму не больше 120 тысяч рублей в год.
- Президент Владимир Путин подписал закон о вычете для граждан, занимающихся спортом, поправки внесут в Налоговый кодекс. Закон вступит в силу через месяц после его опубликования.
- Госдума приняла законопроект 24 марта. Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год, максимальный размер вычета — 15 600 рублей.
- Вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги компаний из списка, который подготовит Минспорт.
- Для получения вычета налогоплательщик должен предоставить копию договора со спортзалом и чек. Потребовать вычет можно также за несовершеннолетних детей, посещающих спортивные кружки и секции.
- В России можно также получить социальные вычеты на благотворительность, лечение и обучение, взносы на негосударственное пенсионное страхование и страхование жизни.
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На услуги компаний из списка, который подготовит минспорт. Другими словами: ходите к моиииим корешам, и будет счастье
Сейчас все фитнесы цены поднимут.
Все такие умные пипец) Кто деньги будет платить вам?) Из бюджета?) Не в России. Эти выплаты будут лежать на плечах бизнеса, следовательно цены на абонементы пропорционально налогу вырастут на < 13%)))
Пу легко рассказывать за вычеты за счет предпринимателей, когда у самого свой личный ледовый дворец и джакузи с грязью.
Естественно ! Будут по закону о просветительской деятельности вычитать за лицензии в бюджет Минпросвещения.
Йеха, теперь попенцию можно будет на халяву подкачать. Не, ну разве плохой у нас президент?
Ахах, Россия и халява вещи не совместимые ( для простых граждан) . 20к(например) заплатишь за абонемент - 13% вернуть сможешь. Мелочь, ео приятно, главно чтоб цены не подняли на 20% ))
Вы все всё не так поняли.
Причём тут «цены поднимут»?
Бизнесу вообще пофиг будет вычет у фиников или нет. Даже плюсы в том, что люди будут покупать абонементы.
Это как Налоговый вычет за первую квартиру/дом, за медицину и тд.
Те тебе просто возвращает государство эти деньги, реально, на счёт. Работодатель ни при чем...
Мы уже налог платим за продукты в пятерочке 13-12% уходить государству за покупку продуктов ... на дом на земли на покупку кВ .. а где все эти эти деньги ? Бизнесменов душат . Та дико выросло платишь налог а вычета нет обратно ... где бонусы .. разве это хорошая новость ? Ведь всех бизнесменов обязуют иметь счёт Банке где будет отчётность поступков и возвратов , а аренда , а рабочим ещё надо дать , а семью накормить? Не много ли ли государство хочет ? Я лично от государства ничего не получила в жизни... так почему я работаю и плачу налоги за свою жизнь ?
Ни в коем случае не буду комментировать тему налогов и бытия «в общем»...
Ответил исполнительно в разрезе данной новости. Бизнес ничего не потеряет, а только приобретёт новых клиентов. А Клиенты реально получат Деньги на свой счёт.
А про «где бонусы за мои налоги?» можно долго холиварить...
Мы сами взрастили такие жесткие, как практически ни в одной стране мира, органы контроля, например ФНС.
В 90х, в 2000х все люди уклонялись от уплаты налогов кто как мог. А государству на что жить? Вот ФНС и получился таким заскриптованным, жёстким, бездушным.
А сейчас что? Много кто платит налоги?...
когда у нас общество созреет, тогда и бонусы будут.
Подписать закон, что можно опять идти на 2 срока и дать холопам, что теперь можно вычитать из фитнес абонементов 👏🏻👏🏻👏🏻
Теперь абонемент станут не по 20 тысяч а 100 тысяч 🙏😂 качайте попу люди ) лучше бы на ИП сделал налоговой возврат .
Бросай курить, вставай на лыжи ⛷
Осталось накопить на абонемент за цать тысяч 😥
Что значит компании из списка? Опять дружбанам своим помогает. Почему не всем со статусом спортзал!
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