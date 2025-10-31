Глава РКН предложил перейти от сбора отдельных согласий на обработку персональных данных к «отраслевому регулированию»

Действующий «институт согласий», по его мнению, устарел.«Он, наверное, был эффективен на заре появления закона об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришёл и которая просит его такое согласие подписать», — заявил глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов.В итоге количество выданных человеком согласий «стало таким большим», что он «не в состоянии их контролировать». К тому же отстоять права на правомерность взятия всех этих согласий будет «сложно».РКН предлагает ввести отраслевое регулирование: например, для компаний туристической отрасли будет требоваться один набор данных, а для образовательного бизнеса — другой.Инициативу рассмотрят в рамках второго пакета мер по борьбе с мошенничеством, в котором также предлагают дать возможность устанавливать самозапреты на звонки с иностранных номеров и восстанавливать аккаунты на Госуслугах с помощью биометрии. В Госдуму его должны внести до конца 2025 года.Евгения ЕвсееваДеньги26 авгДесять банковских карт на одного человека и самозапрет на звонки с иностранных номеров: Минцифры подготовило второй пакет мер против кибермошенников Пока его только обсуждают.#новости