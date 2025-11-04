Британский суд решил, что разработчик Stable Diffusion не нарушил авторские права по иску Getty Images об использовании фотографий для «обучения» ИИ

Лондонский суд решил, что Stability AI не нарушила авторские права, так как Stable Diffusion «не хранит и не воспроизводит защищённые ими работы», пишет AP News.

Требования, связанные с посягательством на товарный знак Getty Images, удовлетворили частично. Судья обнаружила несколько примеров, но для оценки масштаба их оказалось недостаточно.

Stability AI сказала, что довольна вердиктом. Getty Images сочла его победным для владельцев интеллектуальной собственности, однако призвала правительства разных стран разработать более внятные и прозрачные законы, чтобы авторы контента, у которых нет таких ресурсов, как у неё, могли отстаивать свои права без дорогих судебных разбирательств.