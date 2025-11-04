Британский суд решил, что разработчик Stable Diffusion не нарушил авторские права по иску Getty Images об использовании фотографий для «обучения» ИИ

Getty Images обратилась в лондонский суд в январе 2023 года. Так выглядит пример сгенерированного Stable Diffusion изображения с водяным знаком Getty ImagesКомпания утверждала, что Stability AI скопировала более 12 млн изображений из её фотобанка без разрешения и компенсации, нарушив авторские права, которыми они защищены, и посягнула на её собственный товарный знак. Позже с подобным иском она обратилась и в американский суд.В ходе разбирательства Getty Images сама отказалась от части требований. В частности потому, что не могла доказать, что ИИ-модель обучали в Великобритании. Stability AI рассказала, что обучение шло в инфраструктуре Amazon в США, а это другая юрисдикция.Лондонский суд решил, что Stability AI не нарушила авторские права, так как Stable Diffusion «не хранит и не воспроизводит защищённые ими работы», пишет AP News.Требования, связанные с посягательством на товарный знак Getty Images, удовлетворили частично. Судья обнаружила несколько примеров, но для оценки масштаба их оказалось недостаточно.Stability AI сказала, что довольна вердиктом. Getty Images сочла его победным для владельцев интеллектуальной собственности, однако призвала правительства разных стран разработать более внятные и прозрачные законы, чтобы авторы контента, у которых нет таких ресурсов, как у неё, могли отстаивать свои права без дорогих судебных разбирательств. В сентябре 2022 года Getty Images запретила пользователям загружать и продавать изображения, созданные нейросетями. Так компания рассчитывала обезопасить себя и своих клиентов от юридических угроз.dtf.ruАссоциация японских медиакомпаний потребовала от OpenAI прекратить использование их контента для генерации видео в Sora 2 — Индустрия на DTF#новости