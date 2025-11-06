Юристы рассказали о деле за поиск «экстремистских материалов» — СМИ пишут, что оно первое известное в России

Закон о штрафах за «умышленный» поиск «экстремистских материалов» вступил в силу 1 сентября 2025 года.Источник: shmeleva-partners.ruВ Каменске-Уральском в Свердловской области рассматривают дело в отношении мужчины по статье о поиске «заведомо экстремистских материалов» и получении доступа к ним (ст. 13.53 КоАП). Об этом пишет It’s My City со ссылкой на основателя юридической фирмы «Сергей Барсуков и партнёры» Сергея Барсукова.По его словам, мужчина наткнулся в интернете на информацию о полке «Азов» (признан в России террористической организацией) и РДК (также внесён в перечень террористов и экстремистов). Он посмотрел её, но посчитал «неприемлемой».Оператор связи якобы передал информацию о том, что молодой человек ознакомился с каналами, в ФСБ, пишет издание. Название оператора юрист не назвал. По его словам, клиент свою вину не признаёт.Барсуков называет материалы дела «сырыми» — в них вошли две «картинки» и допрос обвиняемого. 6 ноября 2025 года прошло второе заседание по делу. На нём юрист обратил внимание суда на некачественность материалов и отсутствие доказательств вины подзащитного, пишет ЕАН.Сотрудники ФСБ и МВД Каменска-Уральского, которых вызывали как свидетелей по делу, на заседание не пришли, уточняет It’s My City. В итоге суд удовлетворил ходатайство Барсукова и вернул дело на доработку правоохранительным органам.Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за «умышленный» поиск «экстремистских материалов» в июле 2025 года. Он вступил в силу 1 сентября. Штраф для физлиц — от 3000 до 5000 рублей. The Bell пишет, что это первое подобное дело в России.Евгения ЕвсееваПраво16 июляПоиск «экстремистских материалов»: что это такое и за что планируют штрафовать По словам авторов законопроекта, на «простых пользователей» он не нацелен. #новости