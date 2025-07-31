Путин подписал закон о штрафах за «умышленный» поиск «экстремистских материалов» и рекламу VPN

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года за исключением некоторых положений.Госдума приняла документ в третьем чтении 22 июля 2025 года, Совфед одобрил его 25 июля, а теперь подписал президент. Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях.За «умышленный» поиск «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним штраф для физлиц составит от 3000 до 5000 рублей. Под «экстремистскими» обычно подразумевают материалы, внесённые в список Минюста.Глава Минцифры Максут Шадаев пояснял, что правонарушение будут фиксировать в случае «умышленного доступа: пользователь должен знать, что материал заблокирован, и иметь умысел» — его должны будут доказать правоохранительные органы.За рекламу VPN-сервисов гражданам грозит штраф от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, должностным лицам — 80-150 тысяч рублей, а юрлицам — 200-500 тысяч рублей. Использовать VPN «в законных целях» не запрещено, говорил депутат Антон Горелкин.За незаконную передачу абонентского номера другим людям штраф составит: для физлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.За передачу информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя на сайтах, штрафы такие же. Правонарушением не будут считать безвозмездную передачу номера или логина и пароля для «правомерного использования» в личных целях.Евгения ЕвсееваПраво16 июляПоиск «экстремистских материалов»: что это такое и за что планируют штрафовать По словам авторов законопроекта, на «простых пользователей» он не нацелен. #новости #законы