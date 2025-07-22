«Альтернатива полной блокировке зарубежных платформ»: Госдума разрешила штрафовать за поиск «экстремистcких материалов» и рекламу VPN

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года за исключением некоторых положений.Депутаты приняли документ в третьем, окончательном чтении. Поправки внесли к Кодексу об административных правонарушениях в июле 2025 года — ко второму чтению другого законопроекта.На заседании Госдумы 22 июля 2025 года выступил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, «рядовые пользователи не пострадают» от законопроекта о штрафах за поиск экстремистского контента.Министр добавил, что правонарушение будут фиксировать в случае «умышленного доступа: пользователь должен знать, что материал заблокирован, и иметь умысел» — его должны будут доказать правоохранительные органы. За доступ к соцсетям, даже если они признаны экстремистскими, наказывать не будут.По словам Шадаева, принятие законопроекта — это альтернатива полной блокировке в России зарубежных платформ: «В нашем понимании это позволяет балансировать: с одной стороны — не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой — не принимать решение о блокировке больших западных платформ пока».Какие штрафы предлагает законопроектЗа рекламу VPN-сервисов: для граждан штраф составит от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.Депутат Антон Горелкин пояснял, что россияне смогут свободно использовать VPN в «любых законных целях». Но если с их помощью совершат преступление, это будет отягчающим обстоятельством.За «умышленный» поиск «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним: для физлиц штраф составит от 3000 до 5000 рублей. Глава комитета по информполитике Сергей Боярский заверял, что досматривать смартфоны в поисках «экстремистского» контента не будут.За незаконную передачу абонентского номера другим людям: для физлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Правонарушением не будут считать безвозмездную передачу номера, если человек решил позвонить в «личных целях».За передачу информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя на сайтах: для граждан — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Правонарушением не будут считать передачу логина и пароля для «правомерного использования» по поручению пользователя или с его согласия.Евгения ЕвсееваПраво16 июляПоиск «экстремистских материалов»: что это такое и за что планируют штрафовать По словам авторов законопроекта, на «простых пользователей» он не нацелен. #новости #законы