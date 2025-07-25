Совфед одобрил закон о штрафах за «умышленный» поиск «экстремистских материалов» и рекламу VPN

Поправки осталось подписать Владимиру Путину. Их вносят в Кодекс об административных правонарушениях. В Госдуме одобрили проект в окончательном чтении 22 июля 2025 года. О решении Совфеда рассказали ТАСС и «РИА Новости». В карточке проекта нет обновлений на момент публикации.За «умышленный» поиск «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним штраф для физлиц составит от 3000 до 5000 рублей. Под «экстремистскими» подразумевают материалы, внесённые в список Минюста. Пока в нём 5473 позиции — песни, книги, статьи, видео.Как будут доказывать «умышленность» — неясно. Глава комитета по информполитике Сергей Боярский заверял, что досматривать смартфоны в поисках «экстремистского» контента не собираются. Штрафовать за случайные прослушивания и просмотры контента, например, из рекомендаций — тоже.Источник фото: «РИА Новости»За рекламу VPN-сервисов гражданам грозит штраф от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, должностным лицам — 80-150 тысяч рублей, а юрлицам — 200-500 тысяч рублей.Реклама — продвижение продукта, направленное на привлечение новых пользователей. Просто использовать VPN или обсуждать такие сервисы в блогах и соцсетях не запрещено. Штрафовать за вход на заблокированные в России сайты не будут.Евгения ЕвсееваПраво16 июляПоиск «экстремистских материалов»: что это такое и за что планируют штрафовать По словам авторов законопроекта, на «простых пользователей» он не нацелен. #новости