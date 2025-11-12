Популярное
Таня Боброва
Право

Группа пользователей в США подала в суд на Google за предполагаемое использование Gemini для сбора личных данных «без их согласия»

Истцы утверждают, что компания нарушает законодательство о вмешательстве в частную жизнь.

Источник: Gabby Jones / Getty Images
  • Согласно иску, о котором пишет Bloomberg, Google «тайно» включила ИИ-помощника Gemini в сервисах Gmail, Chat и Meet по умолчанию — это якобы позволило компании собирать личные данные пользователей «без их ведома и согласия».
  • Пользователи могут отключить Gemini, но для этого нужно «покопаться» в настройках конфиденциальности Google. В противном случае помощник будет видеть всю историю личных сообщений — «каждое полученное и отправленное письмо и вложение в аккаунтах Gmail», говорится в иске.
  • Согласно заявлению истцов, так Google нарушает законодательство Калифорнии о вторжении в личную жизнь. Компания не ответила на запрос о комментарии.
Ася Карпова
AI
Google разрешила ИИ-модели Gemini взаимодействовать с приложениями на смартфонах — и не сказала, как запретить сбор данных

С помощью Gemini можно будет писать сообщения и ставить напоминания, но она также будет обучаться на материалах.

Уведомление Google. Источник: Ars Technica

