Группа пользователей в США подала в суд на Google за предполагаемое использование Gemini для сбора личных данных «без их согласия»

Истцы утверждают, что компания нарушает законодательство о вмешательстве в частную жизнь.Источник: Gabby Jones / Getty ImagesСогласно иску, о котором пишет Bloomberg, Google «тайно» включила ИИ-помощника Gemini в сервисах Gmail, Chat и Meet по умолчанию — это якобы позволило компании собирать личные данные пользователей «без их ведома и согласия».Пользователи могут отключить Gemini, но для этого нужно «покопаться» в настройках конфиденциальности Google. В противном случае помощник будет видеть всю историю личных сообщений — «каждое полученное и отправленное письмо и вложение в аккаунтах Gmail», говорится в иске.Согласно заявлению истцов, так Google нарушает законодательство Калифорнии о вторжении в личную жизнь. Компания не ответила на запрос о комментарии.Ася КарповаAI8 июляGoogle разрешила ИИ-модели Gemini взаимодействовать с приложениями на смартфонах — и не сказала, как запретить сбор данных С помощью Gemini можно будет писать сообщения и ставить напоминания, но она также будет обучаться на материалах.#новости #google