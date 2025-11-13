Евросоюз начал антимонопольное расследование в отношении Google — компании может грозить штраф до 10% от годового оборота

Причина — ранжирование новостных изданий в результатах поиска. Европейская комиссия заявила, что Google занижает позиции новостных сайтов и других издателей в результатах поиска, если они размещают контент от коммерческих партнёров, пишет Reuters. Власти ЕС считают, что политика компании влияет на «обычный и законный» способ монетизации сайтов.Речь идёт о размещении стороннего рекламного контента, отмечает Financial Times. Например, спонсорских редакционных статей — одного из «ключевых» источников дохода для медиакомпаний. Расследование проходит в рамках Закона о цифровых рынках (DMA) — по нему Google может грозить штраф до 10% от годового оборота, если вина компании будет доказана.Google не согласилась с обвинениями со стороны европейских антимонопольных органов. В компании заявили, что начатое расследование — «ошибка, которая рискует навредить миллионам пользователей в Европе».В сентябре 2025 года ЕС оштрафовал Google на $3,45 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламных технологий. Президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение, назвав его «формой налогообложения» крупных американских компаний.#новости #google