Полина Лааксо
Право

Евросоюз оштрафовал Google на $3,45 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламных технологий

Это второй по величине антимонопольный штраф, который выписывал ЕС. Первый тоже получила Google: на $5 млрд в 2018 году.

  • Компания с 2014 года использовала антиконкурентные практики в сегменте покупки и продажи цифровых рекламных объявлений, подталкивая бизнес использовать именно её биржу, заключила Еврокомиссия (ЕК).
  • У Google есть 60 дней, чтобы придумать, как разрешить «конфликт интересов» и отказаться от методов, которые ущемляют других участников рынка, но обеспечивают преференции ей. Пока ЕК думает, что компании стоит продать часть сервисов, но сперва выслушает её предложения.
  • По словам самой корпорации, нет ничего «антиконкурентного» в «предоставлении услуг покупателям и продавцам рекламы». К тому же на рынке «предостаточно» альтернатив.
  • Google обжалует штраф и решение, так как изменения, которых оно потребует, «навредят тысячам европейских компаний»: им станет труднее «зарабатывать». Другие детали СМИ не приводят.
Источник фото: Reuters
  • В мае 2025 года Минюст США призвал Google продать рекламную биржу AdX и платформу DFP после признания её монополистом на части рынка интернет-рекламы.
Евгения Евсеева
Право
Суд разрешил Google не продавать Chrome и сохранить Android

Но обязал делиться поисковыми данными с конкурентами.

Источник: iStock

