Евросоюз оштрафовал Google на $3,45 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламных технологий

Это второй по величине антимонопольный штраф, который выписывал ЕС. Первый тоже получила Google: на $5 млрд в 2018 году.Компания с 2014 года использовала антиконкурентные практики в сегменте покупки и продажи цифровых рекламных объявлений, подталкивая бизнес использовать именно её биржу, заключила Еврокомиссия (ЕК).У Google есть 60 дней, чтобы придумать, как разрешить «конфликт интересов» и отказаться от методов, которые ущемляют других участников рынка, но обеспечивают преференции ей. Пока ЕК думает, что компании стоит продать часть сервисов, но сперва выслушает её предложения.По словам самой корпорации, нет ничего «антиконкурентного» в «предоставлении услуг покупателям и продавцам рекламы». К тому же на рынке «предостаточно» альтернатив.Google обжалует штраф и решение, так как изменения, которых оно потребует, «навредят тысячам европейских компаний»: им станет труднее «зарабатывать». Другие детали СМИ не приводят.Источник фото: ReutersВ мае 2025 года Минюст США призвал Google продать рекламную биржу AdX и платформу DFP после признания её монополистом на части рынка интернет-рекламы.Евгения ЕвсееваПраво3 сентСуд разрешил Google не продавать Chrome и сохранить Android Но обязал делиться поисковыми данными с конкурентами. #новости