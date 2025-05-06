Минюст США призвал Google продать два рекламных сервиса после признания компании монополистом на части рынка интернет-рекламы

Компания не согласна.Минюст в новом иске предложил Google продать рекламную биржу AdX и платформу DFP, пишет Reuters. Это позволит восстановить конкуренцию на рынках рекламных бирж и рекламных серверов, считает министерство. В апреле 2025 года суд решил, что компания незаконно занимает на них доминирующее положение.Google заявила, что предложение Минюста отказаться от рекламных технологий «выходит далеко за рамки выводов суда, не имеет под собой юридических оснований и нанесёт ущерб издателям и рекламодателям». Компания также указала, что отчуждение этих активов «технически невозможно»: код «не будет работать» за пределами экосистемы Google.Судебное заседание, на котором рассмотрят меры по этому антимонопольному делу, назначено на 22 сентября 2025 года.В августе 2024-го суд в США решил, что компания злоупотребляла своим положением на рынке поисковиков, чтобы вытеснить конкурентов.В апреле 2025-го начались слушания, на которых Минюст попросил обязать Google продать браузер Chrome. Ведомство также требует расторгнуть соглашения компании с другими фирмами, по которым те по умолчанию делают Google поисковиком на своих устройствах. Среди претендентов, готовых купить Chrome в случае раздела, — OpenAI, Perplexity и Yahoo.Источник: puur.be#новости #google