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Таня Боброва
Право

Минюст США призвал Google продать два рекламных сервиса после признания компании монополистом на части рынка интернет-рекламы

Компания не согласна.

  • Минюст в новом иске предложил Google продать рекламную биржу AdX и платформу DFP, пишет Reuters. Это позволит восстановить конкуренцию на рынках рекламных бирж и рекламных серверов, считает министерство. В апреле 2025 года суд решил, что компания незаконно занимает на них доминирующее положение.
  • Google заявила, что предложение Минюста отказаться от рекламных технологий «выходит далеко за рамки выводов суда, не имеет под собой юридических оснований и нанесёт ущерб издателям и рекламодателям». Компания также указала, что отчуждение этих активов «технически невозможно»: код «не будет работать» за пределами экосистемы Google.
  • Судебное заседание, на котором рассмотрят меры по этому антимонопольному делу, назначено на 22 сентября 2025 года.
  • В августе 2024-го суд в США решил, что компания злоупотребляла своим положением на рынке поисковиков, чтобы вытеснить конкурентов.
  • В апреле 2025-го начались слушания, на которых Минюст попросил обязать Google продать браузер Chrome. Ведомство также требует расторгнуть соглашения компании с другими фирмами, по которым те по умолчанию делают Google поисковиком на своих устройствах. Среди претендентов, готовых купить Chrome в случае раздела, — OpenAI, Perplexity и Yahoo.
Источник: puur.be
Источник: puur.be

#новости #google

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