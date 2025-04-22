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Карина Пардаева
Право

Минюст США потребовал раздела Google после признания компании монополистом на рынке поисковиков

Юрист техногиганта назвал требования «списком желаний» конкурентов Google.

Минюст США. Источник фото: Kent Nishimura/Bloomberg News
Минюст США. Источник фото: Kent Nishimura/Bloomberg News
  • В США 21 апреля 2025 года начались трёхнедельные судебные разбирательства по антимонопольному делу о доминировании Google на рынке поисковых систем, пишет The Wall Street Journal.

  • Минюст США попросил суд ослабить влияние Google на рынке поисковых систем и обязать компанию продать браузер Chrome.

  • Ведомство также требует расторгнуть соглашения компании с другими фирмами, чтобы те делали Google поисковиком на смартфонах и других устройствах.
  • Google не согласна с большинством требований: она считает, что те создадут «препятствия для будущих инноваций». Компания готова «ослабить» свои соглашения с Apple и другими партнёрами, чтобы у конкурирующих поисковых систем было больше шансов занять места на мобильных устройствах.
  • Юрист Google Джон Шмидтлайн назвал предложения правительства «списком желаний» конкурентов компании. «Этот набор чрезмерных мер навредит конкуренции, а не поможет ей», — подчеркнул он.
  • Минюст подал антимонопольный иск против Google в 2020 году. Компанию обвиняли в том, что она платила «миллиарды долларов», чтобы оставаться поисковиком по умолчанию на смартфонах. В 2024-м суд признал Google монополистом на рынке поисковиков.

#новости

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