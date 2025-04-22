Минюст США потребовал раздела Google после признания компании монополистом на рынке поисковиков

Юрист техногиганта назвал требования «списком желаний» конкурентов Google.Минюст США. Источник фото: Kent Nishimura/Bloomberg NewsВ США 21 апреля 2025 года начались трёхнедельные судебные разбирательства по антимонопольному делу о доминировании Google на рынке поисковых систем, пишет The Wall Street Journal.Минюст США попросил суд ослабить влияние Google на рынке поисковых систем и обязать компанию продать браузер Chrome. Ведомство также требует расторгнуть соглашения компании с другими фирмами, чтобы те делали Google поисковиком на смартфонах и других устройствах.Google не согласна с большинством требований: она считает, что те создадут «препятствия для будущих инноваций». Компания готова «ослабить» свои соглашения с Apple и другими партнёрами, чтобы у конкурирующих поисковых систем было больше шансов занять места на мобильных устройствах.Юрист Google Джон Шмидтлайн назвал предложения правительства «списком желаний» конкурентов компании. «Этот набор чрезмерных мер навредит конкуренции, а не поможет ей», — подчеркнул он.Минюст подал антимонопольный иск против Google в 2020 году. Компанию обвиняли в том, что она платила «миллиарды долларов», чтобы оставаться поисковиком по умолчанию на смартфонах. В 2024-м суд признал Google монополистом на рынке поисковиков.#новости