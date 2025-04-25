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Карина Пардаева
Деньги

У Google Chrome появился третий потенциальный покупатель в случае продажи по решению суда — это Yahoo

Поисковик оценивает его в «десятки миллиардов долларов».

Источник фото: Robert Galbraith / Reuters
Источник фото: Robert Galbraith / Reuters
  • В федеральном суде Вашингтона продолжаются слушания по антимонопольному делу о доминировании Google на рынке поисковых систем, в ходе которого Минюст США потребовал обязать компанию продать браузер Chrome.
  • На слушаниях глава Yahoo Search Брайан Провост сообщил, что компания заинтересована в покупке Google Chrome, если суд обяжет Alphabet его продать, пишет Bloomberg.
  • По его оценкам, цена продажи браузера составит «десятки миллиардов долларов».
  • Yahoo лидировала в поисковом рынке в начале 2000-х, но позже утратила позиции и уступила позиции Google, отмечает издание.
  • В 2021 году Verizon Communications продала Yahoo инвестиционной Apollo Global Management. Провост заявил, после сделки с Apollo Yahoo сосредоточилась на перезапуске поисковика и разработке собственного браузера.
  • Среди претендентов, готовых купить Google Chrome в случае раздела — OpenAI и Perplexity.
  • В Google предупредили, что продажа браузера может негативно сказаться на пользователях и индустрии в целом: например, если новый владелец начнёт брать плату за продукт или не сможет поддерживать его работу должным образом.

#новости

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