У Google Chrome появился третий потенциальный покупатель в случае продажи по решению суда — это Yahoo

Поисковик оценивает его в «десятки миллиардов долларов».Источник фото: Robert Galbraith / ReutersВ федеральном суде Вашингтона продолжаются слушания по антимонопольному делу о доминировании Google на рынке поисковых систем, в ходе которого Минюст США потребовал обязать компанию продать браузер Chrome.На слушаниях глава Yahoo Search Брайан Провост сообщил, что компания заинтересована в покупке Google Chrome, если суд обяжет Alphabet его продать, пишет Bloomberg.По его оценкам, цена продажи браузера составит «десятки миллиардов долларов».Yahoo лидировала в поисковом рынке в начале 2000-х, но позже утратила позиции и уступила позиции Google, отмечает издание.В 2021 году Verizon Communications продала Yahoo инвестиционной Apollo Global Management. Провост заявил, после сделки с Apollo Yahoo сосредоточилась на перезапуске поисковика и разработке собственного браузера.Среди претендентов, готовых купить Google Chrome в случае раздела — OpenAI и Perplexity.В Google предупредили, что продажа браузера может негативно сказаться на пользователях и индустрии в целом: например, если новый владелец начнёт брать плату за продукт или не сможет поддерживать его работу должным образом.#новости