Разработчик ИИ-поисковика Perplexity вслед за OpenAI заявил о готовности купить Google Chrome в случае его продажи по решению суда

Хотя в компании больше заинтересованы в прекращении эксклюзивных соглашений Google с производителями электроники, чем в её разделении.Источник: магазин расширений Chrome В федеральном суде Вашингтона продолжаются слушания по антимонопольному делу о доминировании Google на рынке поисковых систем, в ходе которого Минюст США потребовал обязать компанию продать браузер Chrome.В качестве добровольного свидетеля на заседании выступил директор по бизнесу Perplexity Дмитрий Шевеленко, пишет The Verge. В частности, он заявил, что в разработчик ИИ-поисковика готов купить Chrome в случае его продажи по решению суда.В Google предупреждают, что продажа браузера может привести к негативным последствиям для пользователей и индустрии: например, если новый владелец начнёт брать плату за продукт или не сможет поддерживать его работу должным образом. Однако Шевеленко считает, что Perplexity способна сохранить качество Chrome и оставить его бесплатным.При этом перед дачей показаний Шевеленко опубликовал в LinkedIn пост, в котором от лица Perplexity заявил, что Google не следует «разделять».По его словам, компания больше озабочена эксклюзивными соглашениями, которые Google как поставщик поисковой системы заключает с производителями электроники. Это ограничивает возможности Perplexity для конкуренции на рынке поисковиков.23 апреля 2025 года о готовности купить Google Chrome также сообщил в суде представитель OpenAI. Интеграция поисковика Google позволила компании бы создать «более качественный продукт», считает разработчик ChatGPT.#новости #google #perplexity