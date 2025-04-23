OpenAI сообщила, что готова купить Google Chrome в случае его продажи по решению суда

Интеграция поисковика Google позволила компании бы создать «более качественный продукт».Об этом заявил глава продукта ChatGPT Ник Тёрли в ходе слушаний в федеральном суде Вашингтона, пишут Bloomberg и Reuters.Тёрли рассказал, что в 2024 году OpenAI пыталась договориться с Google о доступе к её поисковым технологиям, но компания тогда отказала. Сейчас ChatGPT работает на базе Microsoft Bing. Тёрли добавил, что поддерживает требование Минюста США обязать Google делиться поисковыми данными с конкурентами — по его словам, это могло бы ускорить развитие ChatGPT, передаёт Reuters.OpenAI продолжает развивать собственную поисковую систему, но для достижения цели — самостоятельно обрабатывать 80% запросов — ChatGPT нужны «годы».Bloomberg отмечает, если суд обяжет Google продать Chrome — это станет первым случаем принудительного разделения крупной американской компании с момента раздела AT&T в 1980-х годах.Минюст подал антимонопольный иск против Google в 2020 году. Компанию обвиняли в том, что она платила «миллиарды долларов», чтобы оставаться поисковиком по умолчанию на смартфонах. В 2024-м суд признал Google монополистом на рынке поисковиков.21 апреля 2025 года начались трёхнедельные судебные разбирательства по этому антимонопольному делу. Минюст попросил суд ослабить влияние Google на рынке поисковых систем и обязать компанию продать браузер Chrome.#новости