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Карина Пардаева
AI

OpenAI сообщила, что готова купить Google Chrome в случае его продажи по решению суда

Интеграция поисковика Google позволила компании бы создать «более качественный продукт».

  • Об этом заявил глава продукта ChatGPT Ник Тёрли в ходе слушаний в федеральном суде Вашингтона, пишут Bloomberg и Reuters.
  • Тёрли рассказал, что в 2024 году OpenAI пыталась договориться с Google о доступе к её поисковым технологиям, но компания тогда отказала. Сейчас ChatGPT работает на базе Microsoft Bing.
  • Тёрли добавил, что поддерживает требование Минюста США обязать Google делиться поисковыми данными с конкурентами — по его словам, это могло бы ускорить развитие ChatGPT, передаёт Reuters.
  • OpenAI продолжает развивать собственную поисковую систему, но для достижения цели — самостоятельно обрабатывать 80% запросов — ChatGPT нужны «годы».
  • Bloomberg отмечает, если суд обяжет Google продать Chrome — это станет первым случаем принудительного разделения крупной американской компании с момента раздела AT&T в 1980-х годах.
  • Минюст подал антимонопольный иск против Google в 2020 году. Компанию обвиняли в том, что она платила «миллиарды долларов», чтобы оставаться поисковиком по умолчанию на смартфонах. В 2024-м суд признал Google монополистом на рынке поисковиков.
  • 21 апреля 2025 года начались трёхнедельные судебные разбирательства по этому антимонопольному делу. Минюст попросил суд ослабить влияние Google на рынке поисковых систем и обязать компанию продать браузер Chrome.

#новости

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