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Таня Боброва
Право

Суд в США признал Google монополистом на части рынка интернет-рекламы

В 2024 году компанию признали монополистом среди поисковиков.

  • Американский суд решил, что Google незаконно занимает доминирующее положение на двух рынках: рекламных бирж и рекламных серверов. Об этом пишут Reuters и WSJ.
  • Вместе с тем суд отклонил обвинения в том, что Google монополизировала рынок рекламных сетей. Компания заявила, что «выиграла половину дела, а на вторую половину подаст апелляцию».
  • Минюст США заявлял, что Google следует продать как минимум рекламную платформу Google Ad Manager. В сентябре 2024 года Reuters писало, что компания уже рассматривала продажу части своих рекламных технологий, чтобы успокоить антимонопольных регуляторов в Европе.
  • Это уже второе судебное решение за год, которое признаёт Google монополистом. В августе 2024-го суд в США решил, что компания злоупотребляла своим положением на рынке поисковиков, чтобы вытеснить конкурентов.
  • После этого Минюст описал меры, которые можно использовать как средство правовой защиты — штраф или другое наказание. Среди вариантов — постановление о контроле за действиями компании или продажа некоторых её подразделений.
Источник: officelovin.com
Источник: officelovin.com

#новости #google

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