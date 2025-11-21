Популярное
Артур Томилко
Право

Oura пожаловалась в Комиссию по международной торговле США на других производителей «умных» колец из-за нарушения патентов

Компания хочет, чтобы конкуренты оформили патентные лицензии и платили роялти

Фото Getty Images 
Фото Getty Images 
  • В жалобе Oura упоминает Samsung, Reebok (кольцо Reebok), Zepp Health (кольцо Amazfit) и Nexxbase (кольцо Luna). Компания обвиняет их в незаконном импорте и продаже продуктов.
  • По словам Oura, конкуренты нарушили её патенты на размещение электронных компонентов, аккумуляторов и датчиков внутри «умного» кольца.
  • В компании отметили, что стремятся защитить свою интеллектуальную собственность, но также сохранить «здоровую конкуренцию». Для этого предлагают другим производителям «умных» колец оформить патентные лицензии и платить роялти.
  • Подобным образом Oura уже уладила споры с компаниями Circular, RingConn и Omate. Они продолжают выпускать свои устройства.
Евгения Евсеева
Техника
Производитель «умных» колец Oura привлёк $900 млн при оценке в $11 млрд

В конце 2024 года оценка составляла $5,2 млрд.

Источник: Getty Images

