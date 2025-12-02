Бывшие ученики «Like Центра» попросили суд признать банкротом юрлицо бизнес-школы

Они выиграли суды о возврате стоимости онлайн-курсов, но образовательная компания не выплатила им задолженность.Основатель «Like Центра» Аяз Шабутдинов. Источник: Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы 11 бывших студентов «Like Центра» в октябре 2025 года подали в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом юрлица школы — АНО «Центр развития предпринимательства +», на которое оформлена образовательная лицензия. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на DestraLegal, которая представляет интересы кредиторов в суде.Согласно картотеке дел, заявление оставлено без движения до января 2026 года. В DestraLegal пояснили, что заявители выиграли суды о возврате стоимости онлайн-курсов, но образовательная компания не выплатила им задолженность. Сумма требований — от 300 тысяч до почти 3 млн рублей, суммарно — около 10 млн рублей.По данным газеты, в отношении «Like Центра» открыто 190 исполнительных производств на общую сумму 85 млн рублей. В 2025 году некоторые из них вернули, поскольку «у должника отсутствует имущество».Согласно данным «Контур.Фокуса», выручка АНО «Центр развития предпринимательства +» за 2023 год составила 5 млрд рублей, чистый убыток — 199 млн рублей. Более актуальных сведений в системе нет. Там же указано, что ФНС отправляла в банки решения о приостановлении операций по счетам компании.Представитель юрлица сообщил изданию, что компания «не снимает с себя обязательств по погашению кредиторской задолженности законными способами». Но сейчас она не может удовлетворить все предъявляемые требования, поскольку её работа «приостановлена в связи с блокировкой расчётных счетов и запретов на определённые действия».В октябре 2025 года суд в Москве приговорил блогера и основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова к семи годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, пострадали 113 граждан, а общий ущерб превысил 57 млн рублей.Следствие считает, что Шабутдинов создал «организованную преступную группу» и «обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных сведений о реализуемых образовательных программах». Сообщники «с помощью агрессивного маркетинга» продавали «якобы образовательные программы», курсы и тренинги с обещанием высоких результатов бизнеса.#новости