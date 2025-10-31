Суд приговорил Аяза Шабутдинова к семи годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве

Прокурор просила восемь лет лишения свободы и штраф в 15 млн рублей.Источник: Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы Пресненский районный суд Москвы огласил приговор блогеру и основателю «Like Центра» Аязу Шабутдинову по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 5 млн рублей, пишет РБК.Блогера задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится».Следствие считает, что Шабутдинов создал «организованную преступную группу» и «обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных сведений о реализуемых образовательных программах». Сообщники «с помощью агрессивного маркетинга» продавали курсы и тренинги с обещанием высоких результатов бизнеса.По версии следствия, пострадали 113 граждан, которые платили за программы суммы от 60 тысяч рублей до 12 млн рублей. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.Адвокат сообщала, что Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим. По её словам, остальные отказались. Шабутдинов полностью признал в суде вину. В последнем слове он принёс извинения каждому потерпевшему и заявил, что «не хотел зла и имел искренние намерения помочь людям».Два года в СИЗО — это потеря друзей, потеря доверия, которые, возможно, никогда не вернуть. Это чёрная метка на всю жизнь, это потеря здоровья, это потеря жизни без моих малолетних детей. Аяз Шабутдинов (цитата по ТАСС)#новости