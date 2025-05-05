Аяз Шабутдинов полностью признал в суде вину по делу о мошенничестве

До этого он признавал вину в своём Telegram-канале.«Понятно, в чём обвиняют, признаю вину в полном объёме», — сообщил в суде основатель «Like Центра» Аяз Шабутдинов. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости».5 мая 2025 года прокурор закончил оглашать обвинительное заключение, чтение которого заняло два судебных заседания. Дело начали рассматривать по существу 17 апреля 2025-го. Тогда адвокат Шабутдинова заявил, что тот возместил ущерб 64 из 113 потерпевших по делу о мошенничестве на сумму около 18 млн рублей. Общий ущерб превышает 57 млн рублей.Источник: Telegram-канал судов общей юрисдикции МосквыШабутдинова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится». Предприниматель находится под стражей — до 12 августа 2025 года.В начале апреля 2025 года Шабутдинов признал вину в мошенничестве, написав об этом в Telegram-канале. Он сообщил, что раскаивается и готов «упорно работать над восстановлением доверия», а также попросил прощения. Адвокат подтвердил признание вины его подзащитным.#новости #аязшабудтинов