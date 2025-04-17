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Таня Боброва
Право

Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве

Общий ущерб по делу превышает 57 млн рублей.

  • 17 апреля 2025 года Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова, пишет ТАСС.
  • Блогеру предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. Общий ущерб превышает 57 млн рублей. Сторона защиты в ходе рассмотрения дела сообщила о возмещении ущерба 64 потерпевшим. Сумму возмещённого ущерба не уточнили.
  • Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится». Предприниматель находится под стражей — до 12 августа 2025 года.
  • В начале апреля 2025 года Шабутдинов признал вину в мошенничестве, написав об этом в Telegram-канале. Он сообщил, что раскаивается и готов «упорно работать над восстановлением доверия», а также попросил прощения. Адвокат подтвердил признание вины его подзащитным.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2FAyazShabutdinov%2F3086&postId=1932159" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Telegram-канал Аяза Шабутдинова </a>
Источник: Telegram-канал Аяза Шабутдинова 

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