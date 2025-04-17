Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве

Общий ущерб по делу превышает 57 млн рублей.17 апреля 2025 года Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова, пишет ТАСС.Блогеру предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. Общий ущерб превышает 57 млн рублей. Сторона защиты в ходе рассмотрения дела сообщила о возмещении ущерба 64 потерпевшим. Сумму возмещённого ущерба не уточнили.Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится». Предприниматель находится под стражей — до 12 августа 2025 года.В начале апреля 2025 года Шабутдинов признал вину в мошенничестве, написав об этом в Telegram-канале. Он сообщил, что раскаивается и готов «упорно работать над восстановлением доверия», а также попросил прощения. Адвокат подтвердил признание вины его подзащитным.Источник: Telegram-канал Аяза Шабутдинова #новости