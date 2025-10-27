«Это чёрная метка на всю жизнь»: Аяз Шабутдинов выступил с последним словом в суде

Приговор блогеру огласят 31 октября 2025 года.Источник: Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы Пресненский суд Москвы огласит приговор блогеру и основателю «Like Центра» Аязу Шабутдинову по делу об особо крупном мошенничестве 31 октября 2025 года, пишет ТАСС.В своём последнем слове Шабутдинов принёс извинения каждому потерпевшему, уточняет агентство. Он заявил, что «не хотел зла и имел искренние намерения помочь людям». Блогер полностью признал вину.Два года в СИЗО — это потеря друзей, потеря доверия, которые, возможно, никогда не вернуть. Это чёрная метка на всю жизнь, это потеря здоровья, это потеря жизни без моих малолетних детей.Аяз Шабутдинов (цитата по ТАСС)Прокурор запросила восемь лет лишения свободы и штраф в 15 млн рублей. Сторона защиты считает, что запрошенные сроки «чрезмерно суровы», пишет агентство.Блогера задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится». По версии следствия, пострадали 113 граждан, а общий ущерб превысил 57 млн рублей.Адвокат сообщала, что Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим. По её словам, остальным он также хотел возместить ущерб, но они отказались.#новости