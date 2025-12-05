Популярное
Артур Томилко
Право

Суд в США продлил запрет на использование бренда Io компанией Джони Айва, которую купила OpenAI

Рассмотрение иска от стартапа iyO состоится весной 2026 года, решение может появиться только к 2028-му.

Источник: 9to5mac
  • Апелляционный суд девятого округа в США оставил в силе решение о временном запрете на использование бренда Io одноимённым проектом Джони Айва и OpenAI, пишет 9to5mac.
  • Io — это стартап по разработке устройств с ИИ, сооснованный бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Его в мае 2025 года договорилась купить OpenAI за $6,5 млрд.
  • В июне 2025 года другой стартап iyO, который запущен на базе лаборатории Google и разрабатывает в том числе наушники с ИИ, подал иск к Io, OpenAI, Сэму Альтману и Джони Айву о нарушении прав на товарный знак. Суд вынес временный запрет на использование бренда ответчиками. Те обжаловали решение.
  • В новом постановлении апелляционный суд подтвердил обоснованность претензий iyO. В частности, указал на то, что названия Io и iyO звучат одинаково, а продукты компаний относятся к одной сфере — их выход на рынок может создать путаницу у потребителей. Судья также отметил, что «агрессивный» запуск Io «поставил под угрозу усилия iyO по привлечению инвестиций».
  • Теперь дело вернётся в окружной суд, где весной 2026 года начнётся его рассмотрение по существу. Раскрытие информации, изучение экспертных заключений и ходатайств, а также слушания с участием присяжных пройдут в 2027-2028 годах.
Таня Боброва
AI
«Это история о том, как крупные компании пытаются “похоронить” маленькие фирмы»: FT рассказала детали иска к io Джони Айва, который купила OpenAI

В OpenAI называют иск «безосновательным спором о товарных знаках», а не делом о краже идей и технологий.

Джони Айв и Сэм Альтман. Источник: OpenAI / FT

#новости

