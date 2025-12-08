Популярное
Евгения Евсеева
Право

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 350 тысяч рублей сооснователя сервиса igooods Григория Куниса и освободил его из-под стражи

По делу о финансировании экстремистской деятельности.

Источник: «Мойка78»
  • Петроградский суд Санкт-Петербурга назначил сначала штраф в 500 тысяч рублей, но затем снизил его до 350 тысяч рублей — учитывая срок, который Кунис провёл под арестом, сообщила объединённая пресс-служба судов города. Из-под стражи его освободили.
  • Суд арестовал Куниса в июле 2025 года. Его подозревали в совершении преступления по ч.1 ст.282.3 УК — финансирование экстремистской деятельности. По версии следствия, с открытого на его имя счёта перевели 3500 рублей в адрес ФБК (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещён).
  • Кунис вину признал и сотрудничал со следствием. Он рассказал, что интересовался работой ФБК «исключительно с точки зрения журналистской работы». Он переводил деньги, но в 2022 году, «осознав, что его действия носят противоправный характер», перестал это делать.
  • Григорий Кунис — сооснователь петербургского сервиса доставки продуктов igooods, запущенного в 2015 году. Второй сооснователь — его брат Дмитрий Кунис. Последнему до июля 2025 года принадлежало более 60% в ООО «Айгудс Системс» и ООО «Айгудс.ру», следует из данных «Контур.Фокуса». В 2022 году оборот сервиса составил 4 млрд рублей, рассказывал Григорий Кунис.

#новости #igooods

22 комментария