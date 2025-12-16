Власти Великобритании попросили Apple и Google внедрить в свои ОС системы распознавания и блокировки наготы на фото и видео для защиты детей — FT

Об обязательном для исполнения требовании речи пока не идёт.Правительство страны хочет, чтобы разработчики по умолчанию блокировали «откровенные» изображения и видео на своих устройствах, пишет Financial Times со ссылкой на источники. При этом взрослым придётся подтверждать возраст для доступа к подобному контенту.По задумке властей, технологические компании, включая Apple и Google, должны будут встроить алгоритмы для распознавания наготы в своё ПО. Рассматривался вариант, при котором эти требования стали бы обязательными для всех устройств, продающихся в Великобритании, но пока от такого подхода решили отказаться.В перспективе меру хотят распространить и на компьютеры. При этом такие меры вызовут возражения, связанные с конфиденциальностью, а также сомнения в их эффективности, подчёркивает издание.Пока у Apple и Google нет инструментов, которые позволяют распознавать и блокировать контент на уровне ОС, включая сторонние приложения, скачиваемые самими пользователями, отмечает FT.Apple позволяет родителям активировать на устройствах ребёнка получение предупреждений о «неприемлемых» изображениях, но они работают только в некоторых приложениях компании, включая FaceTime. Кроме того, дети всё равно могут выбрать просмотр изображения после закрытия предупреждения.#новости