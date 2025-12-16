ФБР начало расследование против стартапа ComplYant — его основательница привлекла $13 млн и потратила деньги на покупку дома и свадьбу на Карибах

Компания утверждала, что её выручка превышает $250 тысяч, но на деле была не больше $250.Иск против основательницы стартапа Шайло Лаки Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала ещё в ноябре 2025 года — теперь службы начали федеральное уголовное расследование по делу о мошенничестве, пишет Business Insider.ComplYant — стартап, который помогает соблюдать налоговое законодательство. Шайло Лаки основала его в 2019 году, а в 2024-м он «внезапно» закрылся: сотрудники не сразу получили выходные пособия, а Лаки некоторое время не выходила на связь. Согласно иску, ComplYant привлёк не менее $13 млн от венчурных инвесторов. Но средства компании — примерно $2,2 млн — его основательница потратила на покупку дома, билетов на «Супербоул» и организацию свадьбы на Карибах.Кроме того, создательница стартапа утверждала, что он нарастил выручку с $2500 в ноябре 2020 года до более чем $250 тысяч в сентябре 2022-го. Но на деле она была меньше $250 за тот месяц, а в среднем ComplYant выручал около $620.#новости