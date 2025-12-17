Бывшего гендиректора Alameda Research Кэролайн Эллисон «выпустили» из тюрьмы — её перевели в исправительное учреждение открытого типа

В ноябре 2024-го её приговорили к двум годам тюрьмы за участие в обмане инвесторов FTX.Источник: AP PhotoВ тюрьме Эллисон успела отбыть только 11 месяцев своего срока — в октябре 2025 года её перевели в так называемое исправительное учреждение открытого типа, пишет Business Insider.Это означает, что она по-прежнему находится под стражей, но «находится либо под домашним арестом, либо в реабилитационном центре», сообщили изданию в Федеральном бюро тюрем США. Конкретные условия содержания Эллисон под стражей они раскрывать отказались.Согласно онлайн-базе данных тюрем, Эллисон должна выйти на свободу в феврале 2026 года — на девять месяцев раньше срока.В начале ноября 2022 года у криптобиржи FTX начались проблемы с ликвидностью. Чтобы справиться с кризисом, основатель Сэм Бэнкман-Фрид пытался найти $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.11 ноября FTX подала заявление о банкротстве в США. Через день СМИ сообщили, что с биржи пропало не менее $1 млрд средств. После — что у неё не было даже собственной бухгалтерии, а траты подтверждались эмодзи.12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Предприниматель согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформы Alameda, включая Эллисон, заключили сделку со следствием.В январе 2024 года новое руководство FTX отказалось от попыток возобновить работу, решив ликвидировать все активы и вернуть средства клиентам. В марте суд приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре.Эллисон была ключевым свидетелем по делу Бэнкмана-Фрида. Она возглавляла связанную с биржей компанию Alameda Research, СМИ также называли её бывшей девушкой Бэнкмана-Фрида.#новости #ftx