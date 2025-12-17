X подала иск к стартапу Operation Bluebird, который хочет получить права на товарный знак и логотип Twitter

В X заявили, что ребрендинг соцсети не означает отказ от товарного знака Twitter, пишет Reuters. Домен twitter.com по-прежнему используется «миллионами пользователей», а некоторые продолжают использовать старое название сервиса, отметили в компании.

В иске X называет заявку Operation Bluebird на регистрацию товарного знака Twitter попыткой «кражи», которая может вызвать «путаницу» у пользователей. Компания также требует компенсации убытков, но сумму не называет.

Operation Bluebird в декабре 2025 года подал официальную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США с просьбой аннулировать товарные знаки компании X, связанные со словами Twitter, Tweet и логотипом в виде синей птицы, поскольку она «отказалась» от них.

После этого основатели стартапа рассказали о планах запустить социальную сеть под названием Twitter.new к концу 2026 года. Команда создала рабочий прототип и начала предлагать пользователям «зарезервировать» аккаунты.